Вестник Кавказа

Израиль подвергся атаке БПЛА из Ливана

Военный с пультом управления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ливанские беспилотники были уничтожены в Западной и Верхней Галилее. Об этом проинформировала армейская пресс-служба.

Одновременно несколько беспилотников были зафиксированы в небе над Израилем.

«Появление нескольких беспилотников было зафиксировано в небе над Западной Галилеей. Аппараты упали в том районе»

– армейская пресс-служба.

Также неспокойно было и в Верхней Галилее, где также был замечен ряд «воздушных целей», проникших с ливанской территории.

Уточняется, что все БПЛА были ликвидированы силами ПВО еврейского государства. Пострадавших нет.

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