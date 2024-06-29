Израиль подвергся атаке БПЛА из Ливана

Ливанские беспилотники были уничтожены в Западной и Верхней Галилее. Об этом проинформировала армейская пресс-служба.

Одновременно несколько беспилотников были зафиксированы в небе над Израилем.

«Появление нескольких беспилотников было зафиксировано в небе над Западной Галилеей. Аппараты упали в том районе»

– армейская пресс-служба.

Также неспокойно было и в Верхней Галилее, где также был замечен ряд «воздушных целей», проникших с ливанской территории.

Уточняется, что все БПЛА были ликвидированы силами ПВО еврейского государства. Пострадавших нет.