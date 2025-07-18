Израиль отбросил ядерную программу Ирана на годы назад – Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху заявил, что ядерная программа Ирана отброшена на годы назад. Он сравнил ее с метастазами при удалении раковой опухоли.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что удары по иранским ядерным объектам в июне текущего года позволили значительно затормозить развитие ядерной программы ИРИ.

Руководитель правительства страны подчеркнул, что Тегерану был нанесен очень серьезный ущерб. Он отметил, что удары по объектам отбросили ядерную программу на годы назад.

Нетаньяху заявил, что Иран мог завершить создание ядерного оружия спустя несколько месяцев, но "все это было отодвинуто".

При этом премьер уверен, что Тегеран попытается восстановить свою программу, сравнив ее с метастазами при удалении раковой опухоли.

Он добавил, что такой расклад обязывает сохранять полную бдительность. Руководитель правительства сказал, что страна готова к любому сценарию.