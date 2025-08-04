Трамп пригрозил Ирану новыми ударами за попытку восстановить ядерную программу

США нанесут новый удар по Ирану при попытке восстановить ядерный потенциал. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Ну, мы остановили войны на Ближнем Востоке, не дав Ирану получить ядерное оружие. Они могут сказать, что начнут все сначала, но это будет для них очень опасным шагом, потому что мы вернемся"

- Дональд Трамп

По его словам, Иран это понимает.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль атаковал территорию Ирана для уничтожения ядерного потенциала стран, после чего Тегеран нанес ряд ответных ударов.

Спустя девять дней к конфликту присоединились США и произвели атаку на несколько ядерных объектов Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ на это иранские ВВС ударили по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе, расположенной в Катаре. Режим прекращения огня начал действовать 24 июня.