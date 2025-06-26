Израиль готовился к войне с Ираном 15 лет - Times

Британские СМИ по каналам MI-6 получили доступ к старым документам о работе МОССАДа в Иране, показывающим, что еще 15 лет назад Тель-Авив начал внедрять своих агентов на иранские ядерные заводы в ожидании военной операции против Тегерана.

Издание Times (Великобритания) опубликовало статью со сведениями MI-6 по предыстории ирано-израильской войны 13-24 июня 2025 года, согласно которой Израиль начал готовить военную операцию против иранских ядерных заводов примерно через год после возвращения Биньямина Нетаньяху в кресло председателя правительства Еврейского государства – в 2010 году.

Еще 15 лет назад МОССАД начал разворачивать сеть своих агентов на объектах иранской ядерной программы для отслеживания прогресса в развитии тех технологий, которые потенциально могли приблизить Иран к созданию атомной бомбы.

В Times уточнили, что мотивацией внедрения шпионов на заводы ядерной программы Ирана послужили сведения об иранских успехах в ракетостроении: наибольшую угрозу для Израиля представляют ракеты большой дальности с ядерными боеголовками.

Таким образом, 15 лет спустя у Израиля были самые точные данные о целях военной операции против иранской ядерной программы. Они позволили нанести удары по секретным объектам, производившим центрифуги последнего поколения в Исфахане и Тегеране. У МОССАДа были планы подземного завода в Натанзе, что позволяло прицельно бомбить его самые уязвимые места – вентиляцию, системы охлаждения и источники электроэнергии.

Также Израиль внедрил агентов в ракетную программу Ирана. Шпионы выяснили, что программа подразумевала выход на производственные мощности в 1 тыс ракет большой дальности в месяц. Операция "Восстающий лев" началась в тот момент, когда Корпус стражей Исламской революции накопил порядка двух тысяч таких ракет.