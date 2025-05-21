Из здания СК Армении украли почти $600 тыс

Силовики Армении задержали двоих подозреваемых по делу о краже крупной суммы денег из здания СК Армении.
В Армении проводится расследование по факту кражи около $600 тыс из здания Следственного комитета Армении, задержаны двое подозреваемых.
Как отметили в армянских СМИ, силовики арестовали врио главы управления по экономическим преступлениям и контрабанде Гора Тадевосяна.
Сообщается, что кража произошла из сейфа. Вор проник на территорию, используя фальшивый пропуск.
Сотрудникам силовых структур к настоящему моменту удалось найти большую часть похищенной суммы.