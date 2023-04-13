Из-за взрыва мины в Лачинском районе пострадал один человек

В одном из сел Лачина в четверг разорвалась мина, в результате чего был ранен один человек. Взрыв прогремел возле входа в жилой дом.
Сегодня в селе Сус в Лачинском районе разорвалась мина, в результате чего получил ранение один человек. Об этом сказано в распространенном 13 апреля сообщении Агентства Азербайджана по разминированию.
Инцидент в заброшенном поселении случился у входа в один из домов.
В агентстве акцентировали внимание на том, что действия Армении по размещению мин и взрывоопасных боеприпасов на территориях, которые не имеют военного значения, являются наглядным подтверждением минного террора.