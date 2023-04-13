РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Из-за взрыва мины в Лачинском районе пострадал один человек

Из-за взрыва мины в Лачинском районе пострадал один человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В одном из сел Лачина в четверг разорвалась мина, в результате чего был ранен один человек. Взрыв прогремел возле входа в жилой дом.

Сегодня в селе Сус в Лачинском районе разорвалась мина, в результате чего получил ранение один человек. Об этом сказано в распространенном 13 апреля сообщении Агентства Азербайджана по разминированию.

Инцидент в заброшенном поселении случился у входа в один из домов.

В агентстве акцентировали внимание на том, что действия Армении по размещению мин и взрывоопасных боеприпасов на территориях, которые не имеют военного значения, являются наглядным подтверждением минного террора.

МИД Азербайджана потребовал у Армении предоставить точные карты мин

МИД Азербайджана потребовал у Армении предоставить точные карты мин

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
820 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version