Из-за взрыва мины в Лачинском районе пострадал один человек

Опубликовано: 20:57, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В одном из сел Лачина в четверг разорвалась мина, в результате чего был ранен один человек. Взрыв прогремел возле входа в жилой дом.

Сегодня в селе Сус в Лачинском районе разорвалась мина, в результате чего получил ранение один человек. Об этом сказано в распространенном 13 апреля сообщении Агентства Азербайджана по разминированию.

Инцидент в заброшенном поселении случился у входа в один из домов.

В агентстве акцентировали внимание на том, что действия Армении по размещению мин и взрывоопасных боеприпасов на территориях, которые не имеют военного значения, являются наглядным подтверждением минного террора.