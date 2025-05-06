Иванишвили объяснил причину отказа от встречи с послом США

Почетный председатель "Грузинской мечты" Иванишвили объяснил, почему отказался встречаться с послом США. По его словам, американская администрация хотела использовать встречу для шантажа из-за введенных санкций.

Почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили объяснил, почему решил отказаться от встречи с послом США Робин Данниган. Он напомнил, что предыдущая американская администрация ввела против него неофициальные, а затем и официальные санкции.

"На фоне такого личного шантажа я считаю неправильным с моей стороны встречаться с послом и говорить о государственных делах"

- Бидзина Иванишвили

Политик подчеркнул, что в момент разговора у него появился бы комплекс, что он будет принимать решения по государственным вопросам в противовес своим личным интересам. Иванишвили добавил, что для него это неприемлемо в принципе.

Он передал, что вместе с отказом власти Грузии предложили Данниган встретиться с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, однако она отказалась. Это, по словам Иванишвили, наводит на мысль о желании США использовать личный шантаж как ведущий фактор для принятия потенциальных решений, связанных с государственными интересами Грузии.

О желании Вашингтона использовать шантаж на встрече с ним, по мнению Иванишвили, также говорит то, что ни одно принципиальное решение в правящей партии не может быть принято без участия команды и тем более без премьер-министра.

Бизнесмен добавил, что поддерживает правительство Грузии, которое предлагает перезагрузку грузино-американских отношений "с чистого листа".