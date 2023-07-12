Источник: Черное море продолжает отдавать жертвы шторма

Опубликовано: 18:34, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спасатели извлекли из Черного моря в Анапе тела дух человек, утонувших в море во время шторма, обрушившегося на Кубань в выходные.

Кубанские спасатели продолжают находить в Черном море после шторма тела погибших – как сообщил источник в правоохранительных органах, сегодня из воды в Анапе извлекли теле еще двоих человек, мужчины и женщины.

"Тела мужчины и женщины 50-60 лет сегодня извлекли из моря в Анапе, материал находится в следственном комитете"

- источник

В воскресенье штормовых в волнах в Черном море в районе Анапы погиб еще один отдыхающий, сейчас море тоже штормит - на городских пляжах продолжает действовать запрет на купание и штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, ливни и сильный ветер в регионе продлятся как минимум до конца сегодняшнего дня.