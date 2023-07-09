Пляжи Сочи и Анапы закрыты для купания

Купаться в Сочи и Анапе запрещено сегодня из-за штормового предупреждения. Спасатели обоих курортов призывают туристов не подвергать опасности свои жизни.
Запреты на купание в Черном море действуют в Сочи и Анапе, следует из официальной информации от руководства курортов.
Можно ли купаться в Сочи?
В мэрии подчеркнули, что после ночного ливня в Сочи ожидается еще один заход мощных дождей, причем уже с градом. Большое количество осадков угрожает резким подъемом воды в реках.
Более того, над морем могут возникнуть смерчи.
"Все городские пляжи закрыты"
– администрация Сочи
Отметим, что предупреждение останется в силе не только на сегодня, но и на завтра.
Запрет на купание в Анапе
Без морских купаний уже второй день остаются отдыхающие в Анапе, на пляжах которой установлены красные флаги. Здесь им угрожают шторм и мощное донное течение.
"Запрет может быть снят в любой момент, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм"
– власти Анапы