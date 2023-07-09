Пляжи Сочи и Анапы закрыты для купания

Опубликовано: 13:24, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Купаться в Сочи и Анапе запрещено сегодня из-за штормового предупреждения. Спасатели обоих курортов призывают туристов не подвергать опасности свои жизни.

Запреты на купание в Черном море действуют в Сочи и Анапе, следует из официальной информации от руководства курортов.

Можно ли купаться в Сочи?

В мэрии подчеркнули, что после ночного ливня в Сочи ожидается еще один заход мощных дождей, причем уже с градом. Большое количество осадков угрожает резким подъемом воды в реках.

Более того, над морем могут возникнуть смерчи.

"Все городские пляжи закрыты"

– администрация Сочи

Отметим, что предупреждение останется в силе не только на сегодня, но и на завтра.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Запрет на купание в Анапе

Без морских купаний уже второй день остаются отдыхающие в Анапе, на пляжах которой установлены красные флаги. Здесь им угрожают шторм и мощное донное течение.

"Запрет может быть снят в любой момент, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм"

– власти Анапы