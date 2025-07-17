Иран заставил эсминец США покинуть Оманский залив

В Иране обвинил эсминец США в том, что он заплыл в подконтрольные Исламской Республике воды. Инцидент случился в среду утром в Оманском заливе.

Военно-морские силы Ирана заявили о нарушении границ эсминцем Соединенных Штатов DDG Fitzgerald. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

По данным IRIB News, инцидент случился утром 23 июля. Как отмечается, ВМС Исламской Республики сделали предупреждение американскому эсминцу, который приблизился к территориальным водам страны в Оманском заливе.

К месту, где находится эсминец, был направлен военный вертолет. Он передал американской стороне требование сейчас же покинуть данный район.

В ответ США пригрозили, что собьют вертолет, однако пилот продолжил выполнять задание и сделал повторное предупреждение.

Затем иранская сторона направила американскому судну категорическое требование изменить курс, после чего эсминец ВМС США покинул воды, находящиеся под контролем Исламской Республики.