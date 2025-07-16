Трамп больше не будет призывать Иран к переговорам – СМИ

Jerusalem Post: Дональд Трамп больше не будет уговаривать Тегеран сесть за стол переговоров, однако США не против дипломатических инициатив со стороны властей Ирана.

Вашингтон сократит дипломатическую активность относительно иранского ядерного вопроса. Лидер США Дональд Трамп больше не видит необходимости в призывах к переговорам, передает Jerusalem Post со ссылкой на источники в окружении американского президента.

"Возникнет такое желание - им будут рады. Но умолять, пытаться уговорить их мы не станем"

– Дональд Трамп

Ранее в Тегеране заявили, что возобновление переговоров зависит от позиции США. Согласно позиции властей Исламской Республики, Вашингтон должен отказаться от военного пути решения проблемы и гарантировать неприменение силы.