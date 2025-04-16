Вестник Кавказа

Иран ускоряет строительство железной дороги Решт-Астара

Иран ускоряет строительство железной дороги Решт-Астара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работы по строительству железной дороги Решт-Астара, которая является составной частью транспортного коридора Север-Юг, будут ускорены власти, рассказали в парламенте Исламской Республики.

Тегеран намерен ускорить процесс строительства железной дороги Решт-Астара, входящей в маршрут международного транспортного коридора Север-Юг, привлекая иностранные инвестиции. Такое заявление сделал член комитета по строительству иранского парламента Судейф Бадри.

Парламентарий подчеркнул, что Тегеран ставит себе целью улучшить транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад. Еще одна задача – активизировать железнодорожный транзит по этим маршрутам.

Депутат добавил, что ИРИ собирается задействовать возможности частного сектора для строительства железных дорог Ардебиль-Миана, Ардебиль-Парсабад и Билясувар, и произойдет это уже в ближайшие несколько месяцев.

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