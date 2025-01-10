Иран поставил Telegram условия для возвращения в страну

Руководство Ирана рассказало, какие условия должен выполнить мессенджер Telegram, чтобы Тегеран разрешил его работу в ИРИ.

Для возвращения Telegram и его нормальной работы на территории Ирана мессенджеру нужно выполнить ряд условий, пишет иранское агентство Mehr.

Одно из них – запрет контента, способствующего разжиганию межэтнической розни, а также пропагандирующего терроризм. Такие материалы Telegram должен будет удалять после поступления на них жалоб со стороны пользователей.

Еще одно условие заключается в том, что мессенджер обязан наладить сотрудничество с иранской судебной системой.

Кроме того, Тегеран требует, чтобы Telegram не передавал сведения о пользователях в Иране иностранным разведкам.

Напомним, что в четверг агентство Mehr заявило о запуске переговоров между министерством информационно-коммуникационных технологий ИРИ и руководством нескольких мессенджеров, в том числе Telegram. На них рассматривались условия, выполнение которых необходимо для возобновления их работы в Иране.