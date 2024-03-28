Вестник Кавказа

Власти Казахстана получили доступ к данным пользователей Telegram

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Данные пользователей интернет-мессенджера Telegram стали доступны казахстанским властям, в том числе и правоохранителям – их начало по требованию властей предоставлять руководство канала.

В Telegram-канале на территории Казахстана заработал официальный бот Transparency.

"Если Telegram получит официальный запрос от компетентных судебных органов, подтверждающий, что вы являетесь подозреваемым по уголовному делу о противоправной деятельности, мы проведем юридический анализ запроса и можем предоставить ваш IP-адрес и номер телефона в соответствующие органы"

- политика конфиденциальности Telegram

Информация, предоставляемая руководством мессенджера, доступна только для тех стран, с которыми связаны номера телефонов, и она востребована - Telegram уже удовлетворил 74 запроса от казахстанских правоохранительных органов, предоставив IP-адреса или номера телефонов 496 пользователей, сообщает Tengri Life.

Отчеты о предоставлении информации властям обновляются каждые три месяца – очередной выйдет в апреле 2025 года, говорится в сообщении официального бота Telegram Transparency Reports.

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