Иран получил разведданные по ядерной и ракетной программам Израиля

Иран, согласно сообщению разведки страны, получил информацию по ядерной, ракетной и военной программам Израиля. Информация будет использоваться иранскими военными.

Секретный архив израильских документов оказался в доступе Ирана, об этом сообщили в министерстве информации (разведки) ИРИ.

По словам главы ведомства Исмаила Хатиба, Ираном получена "целая сокровищница разведывательной информации", что поможет для укрепления наступательного потенциала страны.

"Другая часть полученных документов связана с военной и ракетной программами (Израиля), а также технической документацией, имеющей отношение к проектам двойного научно-технического назначения"

– министерство разведки Ирана

Сообщается, что разведка располагает информацией о ядерной военной программе Израиля, о "действующих и будущих программах" и участниках проектов - ученых и руководителях.

"Значительная часть документов будет использована вооруженными силами, другой частью (Иран - ред.) поделится с дружественными странами, или же (информация - ред.) будет предоставлена организациям и антисионистским группировкам"

– министерство

Ранее стало известно, что Израиль получал от МАГАТЭ информацию по иранской ядерной программе