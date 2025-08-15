Вестник Кавказа

Иран поддержал переговоры РФ и США на Аляске

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран поддерживает переговорный процесс по украинскому конфликту.

Тегеран поддерживает диалог по нормализации ситуации на Украине, власти страны приветствуют переговоры между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые прошли на Аляске, сообщил официальный представитель Исмаил Багаи. 

"Мы приветствуем инициативу, которая направлена на прекращение конфликта и военных действий на Украине. Мы с самого начала этого конфликта говорили, что все противоречия должны разрешаться мирным путем… Поэтому мы приветствуем любые инициативы по прекращению конфликта, исходящие от любых государств"

– Исмаил Багаи 

Напомним, что переговоры между Путиным и Трампом состоялись на Аляске 15 августа. Российский лидер отметил, что между главами двух государства установился деловой доверительный контакт, Трамп заявил, что стороны пока не пришли к согласию, однако для этого есть хорошие возможности.

