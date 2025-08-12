Вестник Кавказа

Иран готовится к новой войне с Израилем – советник Хаменеи

© Фото: Tasnim
"Второй акт" ирано-израильского противостояния в Тегеране считают весьма вероятным.

В Иране считают вероятность продолжения войны с Израилем высокой. При этом новая фаза конфликта может оказаться последней, сообщил старший военный советник Верховного лидера Ирана Али Хаменеи Яхья Рахим Сафави.

"Мы не находимся в состоянии прекращения огня, мы находимся в состоянии войны. Никаких протоколов, положений или соглашений между нами и США или Израилем не было. Я думаю, может случиться еще одна война, а после нее войн может больше не быть"

– Яхья Рахим Сафави

По словам Сафави, Тегеран должен разработать многогранную атакующую стратегию, которая включала бы как дипломатическое и медийное давление, так и современные виды наступательной войны – беспилотные средства и кибератаки. 

"Мы, военные, прорабатываем сценарии, видим наихудший сценарий и готовим план на него"

– Яхья Рахим Сафави

