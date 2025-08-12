Иран готовится к новой войне с Израилем – советник Хаменеи

В Иране считают вероятность продолжения войны с Израилем высокой. При этом новая фаза конфликта может оказаться последней, сообщил старший военный советник Верховного лидера Ирана Али Хаменеи Яхья Рахим Сафави.
"Мы не находимся в состоянии прекращения огня, мы находимся в состоянии войны. Никаких протоколов, положений или соглашений между нами и США или Израилем не было. Я думаю, может случиться еще одна война, а после нее войн может больше не быть"
– Яхья Рахим Сафави
По словам Сафави, Тегеран должен разработать многогранную атакующую стратегию, которая включала бы как дипломатическое и медийное давление, так и современные виды наступательной войны – беспилотные средства и кибератаки.
"Мы, военные, прорабатываем сценарии, видим наихудший сценарий и готовим план на него"
– Яхья Рахим Сафави