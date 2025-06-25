Иран намерен серьезно нарастить обороноспособность

Власти Ирана разработали план по наращиванию боеспособности своих Вооруженных сил, который на днях будет представлен в парламенте страны.

Высокопоставленный иранский законодатель, председатель комиссии парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что парламент и правительство предпринимают серьезные шаги по укреплению обороноспособности Вооруженных сил страны.

Такие меры инициировало правительство, а парламент выдвинул встречное предложение, озаглавленное "Укрепление мощи Вооруженных сил": оно было недавно рассмотрено и одобрено на заседании комиссии с участием должностных лиц Генерального штаба Вооруженных сил, министерства обороны и материально-технического обеспечения Вооруженных сил, а также соответствующих аппаратов, поведал Азизи, сообщает иранское информационное агентство Mehr.

"Укрепление обороноспособности Вооруженных сил страны является одним из наиболее важных и стратегических вопросов в текущей ситуации, и, без сомнения, правительство и парламент предпринимают шаги и сильную волю к достижению этой цели"

- Эбрахим Азизи

Вскоре документ будет представлен председательствующему совету парламента для рассмотрения и утверждения на открытом заседании, добавил глава комиссии.