Вестник Кавказа

Иран открыл свое небо только для иностранных рейсов

Иран открыл свое небо только для иностранных рейсов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран разрешил иностранным компаниям пользоваться небом над Исламской Республики для транзитных перелетов и рейсов в иранские города. Закрытой остается только часть воздушного пространства на западе ИРИ. Также запрещены внутренние авиаперевозки.

Пресс-спикер Миндорог Ирана Маджид Ахван озвучил сегодня решение властей разрешить полеты над центром Исламской Республики и над частью северных провинций.

При этом в небе над Ираном пока что можно летать только по международным маршрутам, а внутренние авиаперевозки все еще запрещены.

Ахван пояснил, что сохранение ограничений для внутренних рейсов объясняется требованиями безопасности, которые четыре дня спустя после завершения ирано-израильской войны не позволяют разрешить авиасообщение между городами Ирана.

Для рейсов, летающих над Ираном из одного государства в другое, иранское воздушное пространство уже достаточно безопасно не только на востоке, но и в центре по большей части на западе страны.

Отметим, что не все государства доверяют этой информации: авиакомпания Emirates из ОАЭ сообщила, что не будет летать по маршруту Дубай-Тегеран как минимум до следующей субботы, 5 июля. Пока что компания восстановила только рейсы в Ирак.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
925 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.