Иран открыл свое небо только для иностранных рейсов

Иран разрешил иностранным компаниям пользоваться небом над Исламской Республики для транзитных перелетов и рейсов в иранские города. Закрытой остается только часть воздушного пространства на западе ИРИ. Также запрещены внутренние авиаперевозки.

Пресс-спикер Миндорог Ирана Маджид Ахван озвучил сегодня решение властей разрешить полеты над центром Исламской Республики и над частью северных провинций.

При этом в небе над Ираном пока что можно летать только по международным маршрутам, а внутренние авиаперевозки все еще запрещены.

Ахван пояснил, что сохранение ограничений для внутренних рейсов объясняется требованиями безопасности, которые четыре дня спустя после завершения ирано-израильской войны не позволяют разрешить авиасообщение между городами Ирана.

Для рейсов, летающих над Ираном из одного государства в другое, иранское воздушное пространство уже достаточно безопасно не только на востоке, но и в центре по большей части на западе страны.

Отметим, что не все государства доверяют этой информации: авиакомпания Emirates из ОАЭ сообщила, что не будет летать по маршруту Дубай-Тегеран как минимум до следующей субботы, 5 июля. Пока что компания восстановила только рейсы в Ирак.