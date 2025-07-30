Иран может согласиться на сокращение ядерной программы при одном условии

В МИД Ирана заявили, что согласится на ограничения в ядерной программе в обмен на снятие санкций. Там добавили, что Иран продолжает поддерживать связь с США.

Тегеран может согласиться на ограничения в своей ядерной программе на определенный период, сообщил замглавы иранского внешнеполитического ведомства Маджид Тахт-Раванчи.

В интервью японскому информационному агентству "Киодо" замминистра заявил, что Иран согласится на сокращение программы в обмен на снятия американских санкций.

Помимо этого, заместитель руководителя иранской дипломатии добавил, что Тегеран выразит намерение снизить уровень обогащения урана при таких условиях.

Дипломат добавил, что Иран продолжает поддерживать связь с США через посредников, однако не назвал предполагаемую дату возобновления переговоров.