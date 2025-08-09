Вестник Кавказа

Иран продолжает обмениваться сообщениями с США через посредников

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран и США продолжают обмениваться сообщениями через третьи страны. При этом Тегеран еще не готов возобновить переговоры с Вашингтоном.

Тегеран продолжает обмениваться сообщениями с Вашингтоном через третьи страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Переговоры с США по различным вопросам продолжаются через посредников: мы передаем сообщениям как через секцию интересов США [при посольстве Швейцарии в Иране], так и через третьи страны, которые передают нам ответные сообщения"

- Эсмаил Багаи

Он передал, что Иран еще не принял решения о возобновлении переговоров с США для решения вопроса о иранской ядерной программе.

Эсмаил Багаи также опроверг то, что новая встреча с Вашингтоном будет проведена в Норвегии.

Напомним, что представители Тегерана и Вашингтона провели пять раундов переговоров, на которых Оман выступил в качестве посредника. Встречи завершились без каких-либо явных результатов из-за начала военной операции Израиля против Ирана и ударов США по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

