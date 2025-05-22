Ираклий Кобахидзе вылетел в Венгрию

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе направился в Будапешт. В ходе двухдневного визита он встретится с премьером Венгрии Орбаном и примет участие в саммите.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направился в Венгрию с двухдневным визитом. Подробности поездки рассказала глава МИД Мака Бочоришвили.

В Будапеште его примет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. После пройдут двусторонние переговоры между членами Кабминов двух стран, а также пройдет межправительственный саммит Грузии и Венгрии.

"Эта встреча имеет большое значение для укрепления политических связей между двумя странами. Также это хорошая возможность провести диалог по всем сферам и секторам, чтобы еще больше укрепить сотрудничество"

- Мака Бочоришвили

Напомним, что Ираклий Кобахидзе отправляется в Будапешт из Милана, где состоялось открытие Генконсульства Грузии.

На мероприятии было отмечено, что Грузию и Италию связывают дружба и сотрудничество.