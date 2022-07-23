Генеральное консульство Грузии открылось в Милане

В Милане состоялось торжественное открытие Генконсульства Грузии. На мероприятии присутствовала делегация из Тбилиси во главе с Ираклием Кобахидзе.

Официальная церемония открытия Генерального консульства Грузии в Милане состоялась накануне вечером, на мероприятии было отмечено, что Грузию и Италию связывают дружба и сотрудничество.

Участие в открытии миланского Генконсульства приняла делегация, прибывшая из Тбилиси, в нее вошли первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани. Возглавил делегацию премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"У грузин особое отношение к Италии и итальянскому народу. Грузины считают, что среди европейских народов мы больше всего похожи на итальянцев, и это предмет нашей особой гордости. Нас увлекает все, что связано с Италией"

– Ираклий Кобахидзе

По словам мэра Милана Джузеппе Сала, две страны связывают дружба и сотрудничество, в Италии проживает многочисленная грузинская диаспора.

"Ваше представительство уже довольно давно играет важную роль. У Грузии большая диаспора в Италии, это важное сообщество, которое помогает современной жизни Милана"

– Джузеппе Сала

Отметим, что посольство Грузии в Италии было открыто в 1994 году, спустя два года после установления дипломатических отношений между странами.