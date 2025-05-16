Тбилиси назначил новых послов в Италию и Венгрию

С 1 июля интересы Грузии в Италии и Венгрии будут представлять новые послы.

Интересы Грузии в Италии и Венгрии будут представлять новые послы Тамар Лилуашвили и Николоз Лалиашвили. Они вступят в должность 1 июля, передает МИД страны.

Тамар Лилуашвили будет иметь статус Чрезвычайного и Полномочным Посла Грузии, а также станет постпредом Тбилиси в ряде структур ООН в Риме. Ранее Лилуашвили была послом в Венгрии и Болгарии.

Николоз Лалиашвили станет Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Венгрии. Ранее дипломат был послом страны в Казахстане, также работал в оборонном ведомстве Грузии и Совете безопасности.