Вестник Кавказа

Тбилиси назначил новых послов в Италию и Венгрию

Здание МИД Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
С 1 июля интересы Грузии в Италии и Венгрии будут представлять новые послы.

Интересы Грузии в Италии и Венгрии будут представлять новые послы Тамар Лилуашвили и Николоз Лалиашвили. Они вступят в должность 1 июля, передает МИД страны. 

Тамар Лилуашвили будет иметь статус Чрезвычайного и Полномочным Посла Грузии, а также станет постпредом Тбилиси в ряде структур ООН в Риме. Ранее Лилуашвили была послом в Венгрии и Болгарии. 

Николоз Лалиашвили станет Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Венгрии. Ранее дипломат был послом страны в Казахстане,  также работал в оборонном ведомстве Грузии и Совете безопасности.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
950 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.