Перспективы улучшения отношений с США оценил премьер Грузии

Будущее отношений Грузии и Соединенных Штатов зависит от того, как завершится борьба американского президента Дональда Трампа с "глубинным государством". Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
"Все зависит от того, как продолжится и чем завершится противостояние между президентом Трампом и Deep state. Представители самой администрации президента открыто говорят об этом противостоянии"
– глава правительства
По его словам, если Трамп сумеет ослабить влияние Deep state, то отношения Тбилиси и Вашингтона обязательно улучшатся.
Кобахидзе напомнил о законопроекте MEGOBARI Act, принятом не так давно конгрессом США, и о сохраняющихся санкциях, которые действуют в том числе в отношении вице-премьера и главы МВД Грузии.
"Поэтому я и говорю, что это не пассивное молчание, не пассивная позиция. Нам необходимо изменить текущую ситуацию. Если с американской стороны действительно есть интерес к перезагрузке отношений, думаю, должны быть предприняты конкретные шаги"
– Ираклий Кобахидзе
Помимо этого, он акцентировал внимание на то, что это не будет зависеть исключительно от грузинской стороны.
"Все, что зависело от нас, мы сделали: донесли наши послания до администрации. Посмотрим, какой будет их реакция"
– грузинский премьер