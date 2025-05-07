Перспективы улучшения отношений с США оценил премьер Грузии

Ираклий Кобахидзе поделился своим мнением о том, какое событие может существенно улучшить отношения Грузии и США. Он подчеркнул, что этим событием может стать победа американского президента над Deep State.

Будущее отношений Грузии и Соединенных Штатов зависит от того, как завершится борьба американского президента Дональда Трампа с "глубинным государством". Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Все зависит от того, как продолжится и чем завершится противостояние между президентом Трампом и Deep state. Представители самой администрации президента открыто говорят об этом противостоянии"

– глава правительства

По его словам, если Трамп сумеет ослабить влияние Deep state, то отношения Тбилиси и Вашингтона обязательно улучшатся.

Кобахидзе напомнил о законопроекте MEGOBARI Act, принятом не так давно конгрессом США, и о сохраняющихся санкциях, которые действуют в том числе в отношении вице-премьера и главы МВД Грузии.

"Поэтому я и говорю, что это не пассивное молчание, не пассивная позиция. Нам необходимо изменить текущую ситуацию. Если с американской стороны действительно есть интерес к перезагрузке отношений, думаю, должны быть предприняты конкретные шаги"

– Ираклий Кобахидзе

Помимо этого, он акцентировал внимание на то, что это не будет зависеть исключительно от грузинской стороны.

"Все, что зависело от нас, мы сделали: донесли наши послания до администрации. Посмотрим, какой будет их реакция"

– грузинский премьер