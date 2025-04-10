Ирак вместо иранского газа закупит туркменский

Власти Ирака одобрили вступление в силу контракта, предполагающего закупку газа из Туркменистана. Об этом поведали в Минэнерго Ирака.
"Министерство выполнило все административные, технические и логистические требования, связанные с контрактом на поставку туркменского газа, и правительство страны одобрило начало его практической реализации"
– иракское министерство
Там отметили, что с помощью туркменского газа планирует компенсировать дефицит, вызванные сокращением импорта газа из Ирана.
В ведомстве добавили, что туркменский газ позволить покрыть часть текущего дефицита до 15 млн куб метров в сутки для обеспечения функционирования станций по производству более 2 тыс мегаватт электричества.
Ранее сообщалось, что электросеть Ирака потеряла примерно 15% своей генерирующей мощности из-за более чем двукратного сокращения поставок из Ирана. Потерянные объемы привели к остановке некоторых газовых электростанций и потере около 3800 мегаватт генерации.