Ирак вместо иранского газа закупит туркменский

Ирак принял решение заменить часть иранского газа туркменским. Таким образом в стране хотят справиться с дефицитом газа, вызванным сокращением поставок из Ирана.

Власти Ирака одобрили вступление в силу контракта, предполагающего закупку газа из Туркменистана. Об этом поведали в Минэнерго Ирака.

"Министерство выполнило все административные, технические и логистические требования, связанные с контрактом на поставку туркменского газа, и правительство страны одобрило начало его практической реализации"

– иракское министерство

Там отметили, что с помощью туркменского газа планирует компенсировать дефицит, вызванные сокращением импорта газа из Ирана.

В ведомстве добавили, что туркменский газ позволить покрыть часть текущего дефицита до 15 млн куб метров в сутки для обеспечения функционирования станций по производству более 2 тыс мегаватт электричества.

Ранее сообщалось, что электросеть Ирака потеряла примерно 15% своей генерирующей мощности из-за более чем двукратного сокращения поставок из Ирана. Потерянные объемы привели к остановке некоторых газовых электростанций и потере около 3800 мегаватт генерации.