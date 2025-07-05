Иностранцы смогут посещать Карабах с 23 июля

Граждане других стран с ближайшей среды смогут посещать освобожденные города Азербайджана, включая Шушу, Ходжалы и Ханкенди.

Побывать в освобожденных городах Азербайджана скоро получат возможность граждане других стран, соответствующее совместное заявление распространили Минцифры и Госагентство по туризму Азербайджана.

В нем говорится, что такие посещения станут возможны уже с 23 июля. Иностранцы смогут побывать в таких городах, как Шуша, Лачин, Агдам, Физули, Ходжалы и Ханкенди. Поездки они смогут совершать как на личных автомобилях, так и в составе туристических групп.

Для посещения понадобится разрешение. Те, кто хотят совершить поездку на личной машине, смогут получить его через портал Yolumuz Qarabağa (www.yolumuzqarabaga.az).

Побывать в освобожденных городах Азербайджана смогут иностранные граждане, которые прибыли в Азербайджан на срок до 90 дней, а также лица, обладающие разрешением на временное или постоянное проживание в Азербайджане.