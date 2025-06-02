Все святыни Карабаха будут восстановлены – Пашазаде

Азербайджан занимается восстановлением всех без исключения святынь на освобожденных от многолетней оккупации территориях, об этом рассказал глава УМК Пашазаде.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде рассказал о планах по восстановлению в Карабахском экономическом районе Азербайджана всех святынь без какого-либо различия между ними.

Он отметил, что сегодня в Азербайджане действуют тысячи мечетей, идет их восстановление на освобожденных территориях, но также восстановлены будут и другие святыни.

"В Карабахе восстанавливаются все святыни без исключения. Мы восстановили также Иреванский казият и продолжим там свою деятельность"

– Пашазаде

В мае 2025 года Советом старейшин УМК было принято решение о возобновлении деятельности Иреванского казията (старейшинства) Управления мусульман Кавказа.