Иностранцы обстреляли казино в Батуми

Неприятный инцидент произошел на грузинском курорте Батуми, расположенном на берегу Черного моря. Двое иностранцев открыли огонь по зданию, где находится казино.

ЧП криминального характера произошло в Батуми, о нем сообщает МВД Грузии.

Инцидент имел место ночью, 21 июля. Как установило следствие, двое мужчин, граждан Турции, открыли огонь по одному из батумских казино. В общей сложности они сделали несколько выстрелов.

В результате получили повреждения двери и фасад казино.

Вскоре мужчины были задержаны стражами порядка. Их обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в хулиганстве.

Помимо этого, при обыске у стрелков нашли наркотики в особо крупном размере. По этому факту им предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.