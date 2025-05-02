Вестник Кавказа

Иностранцы обстреляли казино в Батуми

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Неприятный инцидент произошел на грузинском курорте Батуми, расположенном на берегу Черного моря. Двое иностранцев открыли огонь по зданию, где находится казино.

ЧП криминального характера произошло в Батуми, о нем сообщает МВД Грузии.

Инцидент имел место ночью, 21 июля. Как установило следствие, двое мужчин, граждан Турции, открыли огонь по одному из батумских казино. В общей сложности они сделали несколько выстрелов.

В результате получили повреждения двери и фасад казино.

Вскоре мужчины были задержаны стражами порядка. Их обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в хулиганстве.

Помимо этого, при обыске у стрелков нашли наркотики в особо крупном размере. По этому факту им предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1360 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.