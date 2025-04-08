Ингушский Магас примет бойцовский турнир лиги NFL

Именитые бойцы ММА в конце мая соберутся в столице Ингушетии, чтобы поучаствовать в турнире лиги NFL – зрителей во дворце спорта "Магас" ждут 22 зрелищных поединка и две борцовские суперсхватки.

Столица Ингушетии Магас в конце мая примет турнир по смешанным единоборствам и борьбе, в котором поучаствуют титулованные спортсмены из разных стран, сообщили в пресс-службе Минспорта республики.

"31 мая состоится турнир лиги NFL (National Fighting League), в рамках которого пройдут 22 зрелищных поединка по правилам ММА и две борцовские суперсхватки с участием бойцов и борцов из России, Бразилии, Казахстана, Таджикистана, Армении и Турции"

- Минспорта Ингушетии

Главный бой турнира пройдет между ингушским спортсменом Исламом Героевым, пока не проигравшим ни одной схватки, и опытным бразильским бойцом Рафаэлем Диасом. Во второй суперсхватке Исмаил Сагов попробует взять реванш у Мусы Абдурахманова, передает "Интерфакс".

Турнир пройдет в крупнейшем в регионе Дворце спорта "Магас", который носит имя легендарного атлета XX века Берда Евлоева: в церемонии открытия состязаний будут участвовать представители правительства Ингушетии и олимпийские чемпионы.