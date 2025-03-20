Ингушский аэропорт ожидает приватизация

Аэропорт Магас будет приватизирован в ближайшее время. Стартовая стоимость гавани установлена в размере 0,25 млрд рублей. Власти заявили, что для развития аэропорта нужны инвестиции.

Международный аэропорт Ингушетии в Магасе будет выставлен на торги, причина передачи гавани из государственной собственности в частную связана с низкой рентабельностью, рассказали в ингушском правительстве.

Отмечается, что 100% акций аэропорта выставят на открытый электронный аукцион. В правительстве уточнили, что начальная цена составит 250 млн рублей. Победит тот, кто предложит больше.

Власти заявили, что из бюджета Ингушетии каждый год на деятельность авиагавани выделяются порядка 100 млн рублей. При этом в правительстве региона добавили, что деньги не окупаются.

Там же подчеркнули, что для качественного развития аэропорта необходимы инвестиции, и руководство надеется, что у нового владельца будут деньги на реконструкцию воздушной гавани.