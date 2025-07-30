Вестник Кавказа

Ингушетия стала популярнее у туристов

Курорт Армхи
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Поток туристов в Ингушетию в первом полугодии текущего года оказался на 8% выше прошлогоднего уровня. Основой турпоток в Ингушетию приходится на летние месяцы.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поделился данными о туристическом потоке в республике за минувшие шесть месяцев.

За полгода Ингушетию с туристическими целями посетили свыше 70 тыс человек, что на 8,3% больше, чем в первой половине 2024 года. Турпоток за год ожидается на уровне 130 тыс человек, при этом на летний период придется почти половина потока – около 60 тыс человек.

Калиматов добавил, что для туристов в Ингушетии в настоящее время доступны 34 маршрута. Планируется разработать новые, а также улучшить инфраструктуру на имеющихся турмаршрутах.

