Башенные комплексы Ингушетии: что посмотреть, как добраться?

Таргимская котловина в Джейрахском районе Ингушетии считается колыбелью ингушского народа. Место, окруженное горами, хранит историю и архитектуру средневековых башенных комплексов Таргим, Хамхи и Эгикал. Памятники, гармонично вписанные в горный ландшафт, - свидетельство мастерства и воинского духа древних галгаев — «строителей башен».

Эти комплексы, входящие в состав Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, привлекают туристов и исследователей со всего мира.

История и легенды

Таргимская котловина на правом берегу реки Ассы, была заселена еще в эпоху неолита. Археологические находки, такие как Эгикальский могильник, датируемый концом III тысячелетия до н.э., и циклопические жилища II тысячелетия до н.э., свидетельствуют о древности этих мест. Основные постройки башенных комплексов, сохранившихся до наших дней, относятся к XII-XVII векам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Согласно народному преданию, три башенных комплекса — Таргим, Хамхи и Эгикал — были основаны сыновьями воина Эльберта: Эги, Хамхи и Тэргимом. Живя вместе в юности, братья со временем решили разделиться. Старший сын Эги выбрал просторное место с чистым воздухом и основал Эгикал. Средний, Хамхи, предпочел склон с видом на поляну, где можно было принимать гостей, и построил клмплекс Хамхи. Младший, Тэргим, заложил поселение, названное в его честь. Эта легенда, возможно, имеет исторические корни, отражая процесс расселения ингушских тейпов.

Башенный комплекс Таргим

Таргим — крупный средневековый поселок замкового типа, расположенный на правом берегу реки Ассы на высоте 1080 метров над уровнем моря. Комплекс включает четыре боевые башни высотой до 30 метров, более двух десятков полубоевых и жилых башен, а также 19 склепов, 2 мавзолея и 5 святилищ. Боевые башни, узкие и высокие, с бойницами и зубчатыми верхушками, служили для обороны, а жилые — для проживания семей.

Склепы или «солнечные» гробницы, представляют собой небольшие башенки с островерхими крышами, используемыми для захоронений.

Таргим славится своими мастерами-строителями, оружейниками и воинами-наездниками. Каждая башня принадлежала определенному тейпу: Бековым, Арчаковым или Хабриевым...

Башня Бековых выделяется уникальным знаком — изображением человека с распростертыми руками. Комплекс, несмотря на свою необитаемость сегодня, поддерживается в порядке, а экскурсии позволяют прикоснуться к его многовековой истории.

В 300 метрах от Таргима находятся руины христианского храма Альби-Ерды, датированного VII веком, что указывает на раннее заселение этих мест.

Башенный комплекс Хамхи

Хамхи, расположенный в центре Таргимской котловины, - еще один средневековый поселок замкового типа. Здесь сохранилось 4 боевые, 4 полубоевые и 16 жилых башен с оборонительными стенами и пристройками.

Хамхи отличается своим стратегическим расположением: с его склона открывается вид на обширную поляну, что делало его удобным для приема гостей и обороны. Полубоевые башни сочетали функции жилья и защиты, а их входы, как правило, располагались на втором или третьем этаже, куда можно было попасть только по приставной лестнице.

Хамхи, как и другие комплексы, необитаем, но его постройки, хотя частично разрушены, все равно впечатляют своей монументальностью. Здесь можно прогуляться по древним улочкам и ощутить атмосферу средневековой Ингушетии.

Башенный комплекс Эгикал

Эгикал — крупнейший башенный комплекс горной Ингушетии, расположенный на южном склоне горы Цей-Лоам (Цейлом) в Ассинском ущелье, в двух километрах от реки Ассы. Это административный, экономический и культурный центр Таргимской котловины, включающий пять боевых башен (одна из которых высотой 27 метров сохранилась в отличном состоянии), 6 полубоевых, около 50 жилых башен, 106 склеповых могильников, один мавзолей и три святилища.

Эгикал был жилым вплоть до депортации ингушей в 1944 году. Сегодня это музей под открытым небом. Комплекс впечатляет своим масштабом: сотни построек рассыпаны по склону горы, а с высоких точек открывается вид на долину реки Ассы и соседние комплексы Таргим и Хамхи. Эгикал также известен как место захоронения ингушского писателя Идриса Базоркина, чьи памятные чтения проходят здесь ежегодно 15 июня.

Архитектура и культурное значение

Башенные комплексы Таргимской котловины — вершина ингушского зодчества. Построенные из камня без использования раствора, башни известны долговечностью и эстетикой. Боевые башни, или «воув», служили для защиты от врагов, сигнальной связи и наблюдения. Жилые башни, или «гала», были многоуровневыми, с хозяйственными и жилыми зонами. Склепы и мавзолеи отражают традиции почитания предков.

Комплексы гармонично вписаны в ландшафт, создавая впечатление, что они выросли из скал. Эта архитектура не только функциональна, но и символична, поскольку отражает воинственный дух и мастерство галгаев.

Сегодня эти памятники включены в государственный реестр и находятся под охраной, с планами по их включению в список ЮНЕСКО.

Как добраться?

обраться до комплексов можно на автомобиле по асфальтированной трассе из Владикавказа или Джейраха. Экскурсии, проводимые местными гидами, включают посещение Таргима, Хамхи, Эгикала, а также храмов Тхаба-Ерды и Алби-Ерды. Туристов ждут не только древние башни, но и живописные виды, горный чай и возможность увидеть полеты парапланеристов у горы Цей-Лоам.