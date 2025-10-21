Индия пересматривает нефтяные контракты с Россией - СМИ

Индийские нефтяные компании пересматривают документы по торговле нефтью с Россией на предмет отсутствия прямых поставок российского "черного золота" компаниями "Лукойл" и "Роснефть".

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии начали ревизию своих документов, связанных с торговлей нефтью с Россией: цель инспекции – возможное наличие прямых поставок топлива российскими компаниями "Лукойл" и "Роснефть" на фоне последних санкций США против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на свой источник.

"Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии пересматривают свои документы по торговле нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива от "Роснефти" и "Лукойла" после того, как обе компании попали под санкции США"

- агентство

В Вашингтоне уже заявили: введение новых санкций вызвано якобы отсутствием желания Москвы вести мирный процесс по Украине, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия пообещала прекратить покупать нефть у России уже до конца текущего 2025 года.

Напомним, накануне мы писали о том, что Америка в ближайшие сутки существенно усилит антироссийские рестрикции, ужесточение санкционного давления анонсировал министр финансов США Скотт Бессент. В американский санкционный список уже внесены российские компании "Лукойл" и "Роснефть", новые санкции вводятся для усиления давления на российский энергетический сектор.