Индия и Ставрополье договорились о сотрудничестве на КИФ-2025

В ходе Кавказского инвестиционного форума Индия и Ставрополье договорились рассмотреть возможность запуска прямого авиасообщения из Минвод и обсудили сотрудничество по разным направлениям.

Индия и Ставропольский край могут открыть прямое сообщение между аэропортом Минеральных Вод и индийскими городами. Эту инициативу обсудили заместитель посла Индии в России Никхилеш Гири и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе Кавказского инвестиционного форума (КИФ), сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Не раз слышал о туристском потенциале Ставрополья. Возможности открыть край для индийских туристов есть. Из аэропорта Минеральные Воды есть прямые рейсы в города Ближнего Востока. Уверен, что есть возможности для открытия таких маршрутов с Индией"

- Никхилеш Гири

Владимиров и Гири обсудили и другие вопросы сотрудничества. В частности, Ставрополье заинтересовано в наращивании объема поставок продукции регионального АПК на индийский рынок.

Одними из перспективным направлений взаимодействия Индии и Ставрополья могут стать экспорт удобрений, сырья и промежуточных материалов для химической промышленности, а также сотрудничество в фармацевтике и образовании.

"Мы готовы проработать эти инициативы. Образование также очень перспективное направление. На Ставрополье учатся, как минимум, 500 индийских студентов. Популярность российского образования в Индии растет, число студентов, которые отправляются на учебу в Россию за год выросло на 35%"

- Никхилеш Гири

Стороны договорились об обмене деловыми миссиями компаний, которые специализируются на туристическом бизнесе и других отраслях.

Напомним, КИФ-2025 проходит в Минеральных Водах в Ставропольском крае 25-27 мая. Мероприятие организовано на территории выставочного центра "Минводыэкспо".