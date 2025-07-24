Ильхам Алиев прилетел в Соединенные Штаты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Соединенные Штаты. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 7 августа на сайте главы азербайджанского государства.
"Президент Ильхам Алиев по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. На объединенной военной авиабазе Эндрюс главу нашего государства встречали официальные лица"
– пресс-служба президента АР
Ранее в Армении подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что в ближайшие дни в Вашингтоне пройдут переговоры премьер-министра страны Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. На них также будет присутствовать американский лидер Дональд Трамп. По данным СМИ, в ходе этой встречи может состояться подписание соглашения о мире между двумя республиками Южного Кавказа.