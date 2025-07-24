Вестник Кавказа

Ильхам Алиев прилетел в Соединенные Штаты

Ильхам Алиев
© Фото: сайт президента Азербайджана
Азербайджанский лидер начинает свой визит в США. В ходе поездки он проведет встречу с главой Белого дома и премьером Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Соединенные Штаты. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 7 августа на сайте главы азербайджанского государства.

"Президент Ильхам Алиев по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. На объединенной военной авиабазе Эндрюс главу нашего государства встречали официальные лица"

– пресс-служба президента АР

Ранее в Армении подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что в ближайшие дни в Вашингтоне пройдут переговоры премьер-министра страны Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. На них также будет присутствовать американский лидер Дональд Трамп. По данным СМИ, в ходе этой встречи может состояться подписание соглашения о мире между двумя республиками Южного Кавказа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1190 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.