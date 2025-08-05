Зачем Трампу приглашать Алиева и Пашиняна в Вашингтон?

Американский президент гордится остановкой ряда международных конфликтов. В конце этой недели Дональд Трамп планирует встретиться поочередно с лидерами Азербайджан и Армении и выступить с трехсторонним мирным документом по армяно-азербайджанскому урегулированию.

В пятницу, 8 августа, президент США Дональд Трамп примет в "Овальном кабинете" президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Анонсы встречи

Появившиеся слухи в СМИ о скорых визитах Алиева и Пашиняна в США поначалу вызывали большие сомнения, однако в итоге информация подтвердилась. Сейчас дискуссии идут на предмет того, будет ли что-то серьезное в американской столице. Издание Middle East Eye со ссылкой на свои источники сообщает о планах подписания меморандума о взаимопонимании и намерении стремиться к миру между Арменией и Азербайджаном. Такое соглашение, по мнению собеседников MEE, позволит Трампу объявить о своей новой дипломатической победе, потому как меморандум обяжет две республики заключить мирный договор.

Washington Post тоже обратил внимание на пиар-сторону вопроса. "Встреча, впервые подтвержденная The Washington Post двумя высокопоставленными чиновниками Белого дома, является последним примером усилий президента по прекращению международных конфликтов и получению за это заслуг", - отмечается в публикации. Американская газета сообщает о возможном подписании некоего мирного документа между Арменией и Азербайджаном.

Трамп и Южный Кавказ

Имиджевая тема для Трампа очень важна, ведь на своей инаугурации он обещал войти в историю как президент-миротворец. Трамп всегда подчеркивает, что не начинал ни одной войны и при нем не было бы украинского конфликта. В июне он записал в свои заслуги мир между ДРК и Руандой, подписанный в "Овальном кабинете". Тогда же он напомнил, что остановил войну Пакистана и Индии. Хотя США сами наносили удары по Ирану, но именно по команде Трампа остановились обстрелы Израиля и ИРИ. Ту же формулу "быстрого мира" он, видимо, надеется применить и к Южному Кавказу.

По правде говоря, американец не уделял особого внимания этому региону. Последние его дипломатические активности касались Ближнего Востока и Украины. Если по иранской ядерной сделке прошло несколько раундов переговоров в Омане, а по украинской теме состоялись встречи в Эр-Рияде и Стамбуле, то с Арменией и Азербайджаном у команды Трампа такого опыта нет. Последние контакты двух стран на американской площадке приходятся на времена Байдена, да и то на уровне глав МИД. Основные контакты прежде проходили либо в России, либо в странах Евросоюза.

Трамп лишь недавно, 19 июля обратился непосредственно к армяно-азербайджанской тематике, заявив, что Ереван и Баку близки к заключению мирного соглашения. До этого о Южном Кавказе он говорил лишь в октябре, когда в разгар предвыборной кампании обещал восстановить мир между странами, попутно критикуя Камиллу Харрис за провал американских интересов в армяно-азербайджанском вопросе.

В настоящее время Трамп работает на нескольких фронтах, чтобы достичь мира где бы то ни было. Мир между африканскими странами не произвел большого эффекта, по остальным сохраняющимся конфликта прогресса нет. Израиль и ХАМАС не могут договориться. По Украине, несмотря на третью стамбульскую встречу, не происходит какого-либо продвижения. На этом фоне администрацией Трампа оказывается выгодным обратиться к урегулированию послевоенных отношений Баку и Еревана, которые и без участия внешних игроков достигли многого в нормализации связей.

На нынешнем этапе армяно-азербайджанского урегулирования, когда стороны полностью согласовали текст мирного договора и начали делимитацию границы, Дональду Трампу, как и любому другому посреднику (как ОАЭ, предоставившим свою площадку для июльской встречи Алиева и Пашиняна), не составит труда добиться формального успеха - любой мирный документ, каким бы рамочным он ни был, можно объявить важным этапом в стабилизации мира на Южном Кавказе.

Для Дональда Трампа это будет еще одним достижением для получения Нобелевской премии мира. Как напоминает WP, ряд мировых лидеров уже номинировали Трампа на эту премию, включая руководителей Пакистана, Израиля и Камбоджи. Последняя недавно схлестнулась в пограничном конфликте с Таиландом, но Госдеп смог убедить их прекратить бои.

Интересы Баку и Еревана

Если с мотивацией Трампа понятно, то зачем эти встречи Алиеву и Пашиняну? Азербайджанский президент не скрывает своих симпатий республиканцу, и после Шушинского медиафорума Дональд Трамп ответил взаимностью, опубликовав выступление Ильхама Алиева в своей соцсети. Азербайджан всегда подчеркивал, что он поддерживает любую конструктивную работу по урегулированию отношений с Арменией, и готов встречаться на любой площадке, если страна-посредник не ангажирована, как, например Франция.

Армения переживает внутриполитический кризис из-за резко обострившейся борьбы между властями и оппозиционной "партией войны". Поскольку Никол Пашинян ориентирован на Запад, ему нужно договариваться с президентом США о поддержке, даже если тот не глобалист. Кроме того, армянский премьер, недавно обвинивший Москву во вмешательстве во внутренние дела, не хочет продолжать диалог с Азербайджаном при медиации России.

Сможет ли Трамп получить Нобелевскую премия мира, узнаем в декабре. Но еще раньше будет ясно, о чем договорятся Алиев и Пашинян при его участии.