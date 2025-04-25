Ильхам Алиев: победой в Отечественной войне азербайджанский народ показал свое величие

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев посвятил торжественную речь на открытии Агдамского центра мугама силе азербайджанского народа, победившего в Карабахской войне, и значению народного единства для решения глобальных задач, стоящих перед Азербайджаном.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, обращаясь к участникам торжественной церемонии открытия Агдамского центра мугама, рассказал о значении для азербайджанского народа победы в финальном акте Карабахской войне – 44-дневной Отечественной войне Азербайджана.

Он подчеркнул, что эта победа стала общей для всего азербайджанского народа, и добившись ее, он показал международному сообществу свое величие. После этого уважение к Азербайджану на мировой арене резко выросло.

"Даже враждебно относящиеся к нам круги, силы и страны знают, что мы достойный народ, заслуживающий уважения, и что с нами надо считаться. Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере в нашем регионе, назавтра жалеют об этом"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана обратил внимание на важность народного единства перед лицом экзистенциальных угроз и глобальных задач – когда азербайджанский народ един, ему ничто не может противостоять, и именно поэтому он способен достигать сложнейших целей.

"Мы отчетливо понимали и видели, какие силы поддерживают Армению, какие силы стоят за нею и с какими силами мы можем столкнуться и столкнулись. Но это нас не остановило. Мы уже жили под девизом "умрем, но не свернем со своего пути", и 44-дневная Отечественная война – это летопись профессионализма, героизма и национального духа"

– Ильхам Алиев

Агдамский центр мугама открыт в особую дату – сегодня, 10 мая, исполнилось 102 года со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Поэтому часть торжественной речи Ильхам Алиев посвятил своему предшественнику и отцу. Он прямо сказал, что современный Азербайджан – это творение Гейдара Алиева, всю жизнь работавшего на благо азербайджанского народа и поставившего республику на курс эффективного развития еще в 1993 году.