Опубликовано: 15:50, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня на открытии Глобального медиа-форума в Шуше президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопросы журналистов.

Так, в ответ на просьбу первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана прокомментировать нынешнее состояние российско-азербайджанских отношений Ильхам Алиев заявил:

Если посмотреть на объем работы, выполненный двумя странами, то видно, что обе стороны были нацелены на укрепление сотрудничества; на сотрудничество, направленное на конкретный результат. Мы с вами хорошо знаем глубину этих отношений, и сфера нашего взаимодействия достаточно обширна.

Говоря об отношениях Москвы и Баку в разрезе карабахского урегулирования, Ильхам Алиев добавил:

На протяжении многих лет одной из таких сфер был вопрос урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а именно урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, где Россия играла важную роль в качестве посредника, а также важную роль в прекращении боевых действий. Мы все хорошо помним те дни, именно российская сторона была связующим звеном руководством Армении и Азербайджана 9 ноября 2020 года, когда шло согласование трехстороннего Заявления.

Что касается выполнения российско-азербайджанской Декларации о союзническом взаимодействии, президент сказал:

Подписание Декларации о союзническом взаимодействии имело прочную основу. Что касается периода, который мы переживаем после ее подписания, то он совершенно новый для мира, для нашего региона, в том числе для России и для нас. Несмотря на серьезное изменение геополитической ситуации, развитие отношений между Россией и Азербайджаном за время, прошедшее с момента подписания декларации, шло достаточно успешно. Было много контактов на высшем уровне, на уровне глав правительств, глав внешнеполитических ведомств, министерств и общественных структур. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что пункты декларации выполняются. Самое главное, что есть политическая воля на уровне руководства.

Ильхам Алиев также добавил:

Небольшие шероховатости, которые мы видим и в российских средствах массовой информации в отношении Азербайджана, и в азербайджанских средствах массовой информации по отношению к России, не имеют никакого влияния на политику Азербайджана и России. Мы это четко знаем. Это тоже дань времени, когда представители СМИ полностью свободы в своих оценках. Поскольку ситуация меняется драматически, в том числе в нашем регионе после Второй Карабахской войны, и в мире, то разные оценки и разные мнения неизбежны. Однако на политическую волю азербайджанского руководства такие моменты не влияют. Поэтому думаю, что будущее наших отношений станет таким же позитивным и успешным, как и в прошлые годы.

Ильхам Алиев также позитивно воспринял выдвинутую Михаилом Гуманном идею организовать в Азербайджане медиа-форум Движения неприсоединения:

Очень хорошая идея. Думаю, что она будет полностью воспринята нашей страной. Правда, у нас осталось не так много времени, поскольку председательство Азербайджана в Движении неприсоединения заканчивается уже в начале следующего года, и чтобы успеть это сделать, наверное, нам вместе нужно работать... Движение неприсоединения, без ложной скромности могу сказать, за время председательства Азербайджана получило новое дыхание. Думаю, тот факт, что председательство Азербайджана единогласным решением было продлено, говорит о том, что наша деятельность была востребована.

Президент Азербайджана особо отметил такой формат деятельности Движения неприсоединения как парламентская платформа:

Это важный элемент в плане институционального развития. И мы считаем, что именно по этому пути Движение неприсоединения должно развиваться. Через несколько месяцев мы передадим председательство Уганде, но будем активно участвовать в деле консолидации усилий, наполнения деятельности Движения конкретными результатами.