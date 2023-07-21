В Шушу прибыли участники Глобального медиа-форума

Опубликовано: 14:34, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

В субботу в городе Шуша в Азербайджане откроется двухдневный глобальный медиа-форум. Сегодня участники, в том числе иностранные гости, прибыли в город.

Из Физули в Шушу добрались участники Глобального медиа-форума «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

Всего город примет в рамках мероприятия более 250 гостей. Сегодня они прилетели в город Физули, откуда наземным транспортом добрались до культурной столицы Азербайджана - город Шуша. Большая часть участников форума - иностранные гости.

Приуроченный к Дню национальной печали форум проводится в Шуше во второй раз. На мероприятии выступит президент Азербайджана Ильхам Алиев, также запланированы выставки, тренинги, панельные сессии.