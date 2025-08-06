Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Стивен Уиткофф встретились в Вашингтоне

© Фото: Азертадж
В четверг в Вашингтоне состоялась встреча Ильхама Алиева и Стивена Уиткоффа. Президент Азербайджана находится с визитом в США.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провели встречу в Вашингтоне.

Азербайджанский лидер прибыл в Штаты 7 августа, на 8 августа запланированы встречи с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, также состоится подписание документов.

В четверг Ильхам Алиев встретился со Стивеном Уиткоффом. В начале встречи состоялось подписание "Меморандума о сотрудничестве" между нефтяными компаниями Азербайджана и США SOCAR и ExxonMobil. Подписи на документе поставили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и вице-президент компании ExxonMobil Джон Ардилл.

После подписания меморандума президент Азербайджана встретился с Уиткоффом.

