Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон

Начался рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон.
Он проходит по приглашению президента США Дональда Трампа. На объединенной военной авиабазе Эндрюс Ильхама Алиева встречали официальные лица.
Напомним, накануне в правительстве Армении подтвердили предстоящий визит в США премьер-министра Никола Пашиняна для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который состоится 7-8 августа. В Кабмине заявили, что в Вашингтоне пройдет трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, а также двусторонняя встреча Пашиняна с Трампом.
Как следует из расписания работы Трампа, распространенного Белым домом, на завтра у Трампа запланирована встреча с Пашиняном, потом – с Алиевым. Кроме того, на этот же день планируется совместное трехстороннее заявление глав трех государств.