Вестник Кавказа

Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон

Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в США с рабочим визитом. Главу государства встретили официальные лица.

Начался рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон.

Он проходит по приглашению президента США Дональда Трампа. На объединенной военной авиабазе Эндрюс Ильхама Алиева встречали официальные лица.

Напомним, накануне в правительстве Армении подтвердили предстоящий визит в США премьер-министра Никола Пашиняна для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который состоится 7-8 августа. В Кабмине заявили, что в Вашингтоне пройдет трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, а также двусторонняя встреча Пашиняна с Трампом.
Как следует из расписания работы Трампа, распространенного Белым домом, на завтра у Трампа запланирована встреча с Пашиняном, потом – с Алиевым. Кроме того, на этот же день планируется совместное трехстороннее заявление глав трех государств.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
1485 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.