Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили разоружение РПК

Начавшееся накануне разоружение РПК стало сегодня темой для официального разговора по телефону президентов Азербайджана и Турции. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев отметил значимость для всего региона прекращение террористической активности РПК.

Сегодня вечером по инициативе азербайджанской стороны состоялись телефонные переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Темой президентской беседы стало начало разоружения РПК (признана террористической организацией в Турции).

Как рассказали в пресс-службе президента Азербайджана, Ильхам Алиев поздравил Эрдогана и весь турецкий народ с решением РПК о самоликвидации и добровольном разоружении. Он отметил, что добиться столь значимого для Турции и региона события позволил политический курс, реализуемый под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана и направленный на обеспечение национального единства и солидарности в республике.

Ильхам Алиев подчеркнул, что накануне произошел поворотный момент в движении Анкары к цели "Турция без терроризма", и он содействует стабилизации Ближнего Востока. В связи с этим азербайджанский лидер пожелал союзной Турции и турецкому народу полной победы над террористическими группировками.

Эрдоган со своей стороны поблагодарил Алиева за поддержку и понимание важности для Турции разоружения РПК, а также отметил успешное развитие турецко-азербайджанского диалога по всем направлениям.