Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили ветеранов с Днем Победы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первый вице-президент государства Мехрибан Алиева обратились к азербайджанским ветеранам со словами поздравления по случаю 78-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне. 9 мая отмечается в Азербайджане как День Победы над фашизмом.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева через соцсети поздравили сегодня утром ветеранов с Днем Победы.
Ильхам Алиев в своем поздравлении акцентировал внимание на том, что 9 мая является Днем Победы над фашизмом.
"Поздравляю ветеранов Азербайджана с 9 Мая – победой над фашизмом во Второй мировой войне!"
– Ильхам Алиев
Мехрибан Алиева, в свою очередь, пожелала Азербайджану мира и процветания.
"Поздравляю всех наших ветеранов с Днем победы над фашизмом, желаю каждому нашему гражданину крепкого здоровья, нашей стране – мира и прогресса"
– Мехрибан Алиева
Азербайджан ежегодно отмечает День Победы и уделяет значительное внимание сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.