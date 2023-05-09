Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили ветеранов с Днем Победы

Опубликовано: 8:03, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первый вице-президент государства Мехрибан Алиева обратились к азербайджанским ветеранам со словами поздравления по случаю 78-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне. 9 мая отмечается в Азербайджане как День Победы над фашизмом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева через соцсети поздравили сегодня утром ветеранов с Днем Победы.

Ильхам Алиев в своем поздравлении акцентировал внимание на том, что 9 мая является Днем Победы над фашизмом.

"Поздравляю ветеранов Азербайджана с 9 Мая – победой над фашизмом во Второй мировой войне!"

– Ильхам Алиев

Мехрибан Алиева, в свою очередь, пожелала Азербайджану мира и процветания.

"Поздравляю всех наших ветеранов с Днем победы над фашизмом, желаю каждому нашему гражданину крепкого здоровья, нашей стране – мира и прогресса"

– Мехрибан Алиева

Азербайджан ежегодно отмечает День Победы и уделяет значительное внимание сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.