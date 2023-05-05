Опубликовано: 10:28, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили визит в Ходжавендский район. Президент Азербайджана заложил фундамент Административного центра и жилого квартала, а также ознакомился с ходом строительства ряда социальных объектов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева совершили визит в Ходжавендский район, сообщает пресс-служба главы государства.

Ильхаму и Мехрибан Алиевым подробно рассказали о реализации туристических проектов в населенном пункте Туг. Президент принял участие в закладке фундамента Административного центра и первого жилого квартала.

Далее глава государства и первая леди страны ознакомились с проектом возведения средней школы в Гадруте и заложили фундамент первого жилого массива. Также они были проинформированы о Центре туристической информации.

Затем Ильхам и Мехрибан Алиевы участвовали в открытии 8,2-километрового участка трассы Шукурбейли-Джебраил-Гадрут, Гадрутской подстанции ​​"Узловая" и Цифрового центра управления.

Кроме того, президент и первый вице-президент Азербайджана заложили фундамент села Пирахмедли Физулинского района. Помимо этого, Ильхам Алиев открыл 12-километровый участок автомобильной трассы Физули-Гадрут и принял участие в закладке населенного пункта Дадали.