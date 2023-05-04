Ильхам Алиев заложил фундамент поселка в Джебраильском районе

Опубликовано: 19:55, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президент Азербайджана

В Джебраильском районе заложили фундамент поселка Худаферин. На его территории построят почти 150 домов, а также школу, детсад, мечеть, гостиницу и многое другое.

Президент Азербайджана в рамках поездки в Джебраильский район заложил фундамент поселка Худаферин. Об этом сказано в сообщении на сайте главы государства.

Спецпредставитель президента по Восточно-Зангезурскому экономическому району рассказал Ильхаму Алиеву о работе, проводимой в поселке.

Согласно генплану, поселок площадью 25 га появится в 7 км от новой железнодорожной ветки и автомагистрали.

На территории поселка будет 149 домов. На первом этапе там построят два десятка домов. В поселке будет своя школа, детский сад, дом культуры и торговые учреждения. Кроме того, планируется построить мечеть и гостиницу.

На первом этапе в поселок планируют переселить 77 человек.