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Президент Азербайджана побывал в Губадлинском и Лачинском районах

Президент Ильхам Алиев
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев заложил фундаменты населенного пункта Гюлаберд в Лачинском районе, а также сел Ханлыг, Махрузлу и Зиланлы в Губадлинском районе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Губадлинский и Лачинский районы страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Он принял участие в закладке фундамента поселка Гюлаберд в Лачинском районе, а также населенных пунктов Ханлыг, Махрузлу и Зиланлы в Губадлинском районе.

Кроме того, Ильхам Алиев заложил фундамент первого жилого квартала в городе Губадлы, административного здания, школы на 600 мест и больницы.

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