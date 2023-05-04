Ильхам Алиев заложил фундаменты населенного пункта Гюлаберд в Лачинском районе, а также сел Ханлыг, Махрузлу и Зиланлы в Губадлинском районе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Губадлинский и Лачинский районы страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Он принял участие в закладке фундамента поселка Гюлаберд в Лачинском районе, а также населенных пунктов Ханлыг, Махрузлу и Зиланлы в Губадлинском районе.
Кроме того, Ильхам Алиев заложил фундамент первого жилого квартала в городе Губадлы, административного здания, школы на 600 мест и больницы.