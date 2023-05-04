Опубликовано: 11:16, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

Ильхам Алиев заложил фундаменты населенного пункта Гюлаберд в Лачинском районе, а также сел Ханлыг, Махрузлу и Зиланлы в Губадлинском районе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Губадлинский и Лачинский районы страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Он принял участие в закладке фундамента поселка Гюлаберд в Лачинском районе, а также населенных пунктов Ханлыг, Махрузлу и Зиланлы в Губадлинском районе.

Кроме того, Ильхам Алиев заложил фундамент первого жилого квартала в городе Губадлы, административного здания, школы на 600 мест и больницы.