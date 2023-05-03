Ильхам Алиев: если Армении не нужен мир с Азербайджаном, мира не будет

Опубликовано: 14:30, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: АЗЕРТАДЖ

Сегодня в Шуше состоялась четвертая международная конференция на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, организованная Университетом АДА. В ней принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Выступая сегодня в Шуше на конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил: армяне могут затягивать процесс до бесконечности, используя переговорный формат не для того, чтобы прийти к соглашению, а ожидая какого-то чуда, ожидая изменений.

"Я думаю, что они упустят возможность, потому что почти тридцать лет оккупации не дали им никаких преимуществ. Наоборот, они оказались отрезанными от регионального развития",

- Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Армения потеряла свой шанс стать действительно независимой страной, и сейчас она ищет себе нового хозяина или хозяев. Однако недавняя история должна преподать им урок, и хочется верить, что они это поймут.

Говоря о деятельности Минской группы ОБСЕ, президент Азербайджана отметил, что за 28 лет она не сделала ничего плодотворного, и основной причиной этого послужило то, что Армения не хотела освобождать территории.

Даже в годы оккупации Минская группа не пользовалась особой популярностью в Азербайджане, и сейчас, когда она фактически ушла в отставку, можно с уверенностью сказать, что основной причиной, по которой мирное урегулирование конфликта так и не было достигнуто, было то, что этого не хотела Армения.

Рассказал президент Азербайджана и о попытках Армении включить в текст мирного соглашения так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику", отметив, что они контрпродуктивны.

Азербайджан все же надеется, что Армения проявит конструктивность, если же этого так и не произойдет, азербайджанские власти не планируют предпринимать никаких других мер, кроме дипломатических. Просто не будет никакого мира, никаких коммуникаций, и они снова будут изолированы, - отметил Ильхам Алиев.

Что касается переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, проходящих сейчас в американском Арлингтоне, азербайджанский лидер выразил надежду на то, что они все же ознаменуются если не конкретными результатами, то хотя бы признаками прогресса.

В то же время глава Азербайджана отметил, что последние 20 лет, когда Турцию возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган, отношения двух стран благодаря совместным усилиям стали по-настоящему братскими и союзническими, это демонстрировалось много раз и именно это является важным фактором регионального развития.