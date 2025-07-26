Хуситы снова атаковали аэропорт в Тель-Авиве ракетой

Повстанцы из Йемена ударили по аэропорту в Тель-Авиве ракетой.
Йеменские хуситы снова атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Удар был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой, информирует представитель движения Яхья Сариа.
"Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" по аэропорту Лод (Бен-Гурион – ред.)"
– Яхья Сариа
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Отметим, что повстанцы из Йемена с начала лета наносят удары по Израилю. Ракетным атакам подвергается аэропорт Бен-Гурион, что периодически создает трудности в работе транспортного объекта. Также радикалы сообщали о планах атаковать танкеры, связанные с еврейским государством.