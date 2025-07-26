Вестник Кавказа

Хуситы снова атаковали аэропорт в Тель-Авиве ракетой

Хуситы снова атаковали аэропорт в Тель-Авиве ракетой
© Фото: Mehr
Повстанцы из Йемена ударили по аэропорту в Тель-Авиве ракетой.

Йеменские хуситы снова атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Удар был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой, информирует представитель движения Яхья Сариа. 

"Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" по аэропорту Лод (Бен-Гурион – ред.)"

– Яхья Сариа

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. 

Отметим, что повстанцы из Йемена с начала лета наносят удары по Израилю. Ракетным атакам подвергается аэропорт Бен-Гурион, что периодически создает трудности в работе транспортного объекта. Также радикалы сообщали о планах атаковать танкеры, связанные с еврейским государством.

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