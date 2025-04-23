Вестник Кавказа

Хуситы пригрозили Израилю воздушной блокадой

Хуситы пригрозили Израилю воздушной блокадой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль может оказаться в полной воздушной блокаде – по крайней мере, такую угрозу озвучили сегодня йеменские повстанцы-хуситы. Они намерены наносить удары по израильским аэропортам.

Воздушная блокада грозит Израилю, о возможном применении этой меры заявил представитель ВС, сформированных йеменскими повстанцами-хуситами, Яхья Сариа.

По его словам, хуситы намерены реализовать свою угрозу в ответ на действия ЦАХАЛ в секторе Газа. Сариа уточнил, что планируется наносить массовые удары по воздушным гаваням, и основной мишенью станет аэропорт Бен-Гурион.

Стоит отметить, что сегодня ряд авиакомпаний временно прекратили полеты в Израиль после ракетной атаки на аэропорт. 

Ранее сегодня премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль не собирается прекращать войну в секторе Газа и намерен бороться с радикалами ХАМАС до победного конца, расширив масштабы ведущейся военной операции.

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